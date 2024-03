La danza spagnola rivive a teatro con i passi del talentuoso ballerino Sergio Bernal

È considerato il protagonista assoluto della danza spagnola di oggi. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, è una star internazionale del balletto classico e del flamenco. Sergio Bernal arriva al Teatro della Regina di Cattolica mercoledì 27 marzo (ore 21:00) per una delle due sole date in programma nella nostra regione. Uno spettacolo imperdibile e affascinante ispirato alla cultura iberica e allo spirito gitano, tra assoli vertiginosi e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica di Ricardo Cue.

Bernal è presente nei più importanti galà di danza di tutto il mondo, è osannato dal regista Pedro Almodovar, è ospite fisso di Les Étoiles di Daniele Cipriani e nel 2023 ha vinto il Premio "Danza&Danza" come miglior ballerino internazionale, un riconoscimento che si è aggiunto ai tanti e prestigiosi ricevuti nella sua carriera.

Con uno stile unico, che mescola più linguaggi, porta in scena la forza della tradizione spagnola e la luminosità del balletto classico, incarnando vigore ed eleganza.

Tra coreografie originali, come El ultimo encuentro e l’assolo El cisne, con musica di Camille Saint-Saëns, brillano un’inedita versione del Bolero di Maurice Ravel e il celebre Zapateado creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate.

In questo eccezionale spettacolo Bernal sarà accompagnato da due danzatori, Cristina Cazorla e José Manuel Benitez, e tre musicisti, Daniel Jurado, chitarra, Paz de Manuel, cantaora, Javier Valdunciel, percussioni.

Biografia

Nato a Madrid nel 1990, Sergio Bernal viene ammesso nel 2002 al Real Conservatorio de Madrid. Danza sin da giovanissimo con diverse compagnie e nel 2008 entra a far parte, con il ruolo di primo ballerino, della Compañía de Rafael Aguilar. Da allora collabora con grandi artisti ed entra nella Taller Escuela del Ballet Nacional de España. Nel 2009 fa parte della compagnia Carlos Saura, in tournée internazionale con il Flamenco Hoy. Nel 2012 entra nel Ballet Nacional de España come solista, diventando primo ballerino nel 2016. Viaggia in tutto il mondo danzando nei più prestigiosi teatri e gala internazionali con stelle del calibro di Plisétskaya, Rojo, Somova, Obraztsova, Nuñez e Polunin. Il suo repertorio include lavori di celebri coreografi spagnoli, come Il cappello a tre punte, Farruca e Puerta de Tierra di Antonio Ruiz Soler, Bolero 1830 di Mariemma, il ruolo di Don José in Carmen e il Bolero di Rafael Aguilar, Niña de Fuego di Angel Rodriguez, Bolero di Paco Pozo, El último encuentro e Concierto Andaluz di Ricardo Cue, entrambi con la danzatrice Lola Greco. Ha vinto la Maratón de Danza de Madrid. Nel 2019 lascia il Balletto Nazionale di Spagna per fondare la sua compagnia con Ricardo Cue.