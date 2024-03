Una Pasqua da "libidine", nel calendario della musica itinerante della città anche lo show di Jerry Calà

Bellaria Igea-Marina "si veste a festa", pronta ad accogliere le festività di una "Pasqua diffusa". Per l'occasione, infatti, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo, i viali pedonali della città saranno affollati da oltre sette punti spettacolo sette punti spettacolo.

I festeggiamenti avranno inzio sabato 30 marzo, insieme all’Hit Parade Party con Radio Bruno ad Igea Marina alle ore 21:30; il giorno successivo (31 marzo, giornata di Pasqua), sempre alle ore 21:30 le celebraziomi proseguiranno con spettacoli musicali e di intrattenimento lungo viale Paolo Guidi.

Ma non è tutto. Domenica 31 marzo, l’isola pedonale P. Guidi ospiterà grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica italiana, come Jerry Calà che si esibirà in Piazza Don Minzoni con “Una vita da libidine – Concert Show”, interpretando le canzoni più famose dagli anni ’70 ad oggi insieme a divertenti gag; Edoardo Vianello in trio sul palco in zona stazione, invece ripercorrerà la sua carriera musicale attraverso i grandi successi degli anni ‘60 e ‘70.

Contemporaneamente il viale riecheggerà delle musicalità Boogie, Swing e Rock ‘n’ Roll dei Black Ball Boogie; delle cover dei cartoni animati più amati con i Cartoon band Banana Split, che si esibiranno insieme all’ospite speciale Guiomar Serina de I Cavalieri del Re; proseguendo poi con le musiche di Party Radio 90 e l’appuntamento per i giovanissimi con il Meet&Greet di Rimoldigno e papà Rimo: la simpaticissima coppia padre / figlio che spopola sul web con milioni di followers.