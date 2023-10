Una stagione all'insegna della leggerezza: al via gli appuntamenti al Teatro Giustiniano Villa

Dopo l’apprezzata stagione teatrale dello scorso anno, il Teatro Villa "alzerà il sipario" nella serata di sabato 11 novembre con la formula del club, un luogo dove incontrarsi davanti a un bicchiere, chiacchierando in tranquillità prima dello spettacolo principale, in compagnia degli attori di Città Teatro in qualità di anfitrioni della serata, fra brevi sketch e coinvolgimento del pubblico. Il teatro aprirà alle ore 20:00 e il pubblico potrà godersi un aperitivo mentre va in scena il "Pre Show" a sorpresa con Francesca, Giorgia, Mirco, Davide, Paul e ospiti a sorpresa.

La prima parte della stagione da ottobre a dicembre (che ha avuto un prologo importante il 9

ottobre in contemporanea con oltre 100 teatri italiani-con la lettura corale di VajontS 23, narrazione per coro popolare di Marco Paolini in occasione del 60esimo anniversario della tragedia, a cura di Giorgia Penzo, con Francesca Airaudo e la partecipazione degli allievi dei laboratori di Città Teatro), parte ufficialmente sabato 11 novembre con un Cartellone di cinque titoli che raccontano di arte contemporanea e di artisti rivoluzionari, di strane solitudini e di donne straordinarie, fino al nonsense che ci accompagnerà al 2024 nella serata di pre-capo-

danno.

La Direzione artistica e organizzativa è di Città Teatro con il contributo del Comune di San Clemente e della Regione Emilia Romagna (RN): “anche quest’anno ci guida la leggerezza, ispirandoci a una celebre citazione di Paul Valery: Il faut etre léger comme l'oiseau, et non comme la plume (Si deve essere leggeri come l'uccello che vola, e non come la piuma): per vedere il mondo dall'alto e alzare lo sguardo oltre la punta dei nostri piedi. Leggerezza ma non superficialità né distacco, come ci ha insegnato Italo Calvino al quale Città Teatro ha dedicato un affettuoso tributo in occasione del centenario della sua nascita”. Le prevendite apriranno ufficialmente a partire da venerdì 3 novembre pressol'Edicola Pensieri & Parole (via Tavoleto, 1801 - S. Andrea in Casale).

È inoltre possibile prenotare telefonicamente o via mail, specificando nome, numero di posti e spettacolo.

Il programma :

Stagione Teatrale Novembre - Dicembre (prima parte)