Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro della Regina, in scena l'opera "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo

Si alza il sipario nella serata di martedì 7 novembre (ore 21:00) sulla nuova stagione dei teatri di Cattolica, un cartellone di 24 spettacoli tra prosa, musica, danza e comicità.

Ad inaugurare il programma al Teatro della Regina sarà Uomo e galantuomo, il primo testo in tre atti di Eduardo De Filippo. A portarlo in scena Geppy Gleijeses (qui Gennaro De Sia), allievo di Eduardo, alla settima interpretazione delle opere del Maestro. L’ultima, quella di Domenico Soriano in Filumena Marturano con la regia di Liliana Cavani, lo ha visto insignito di innumerevoli premi tra cui quello di “Miglior Attore Europeo” conferitogli dall’Accademia Europea Medicea nel 2018. Insieme a lui ci saranno Lorenzo Gleijeses (qui Alberto De Stefano), che ha già interpretato con grande successo Luigi Strada in Ditegli sempre di si, Ernesto Mahieux (qui il Conte Tolentano), David di Donatello per L’imbalsamatore di Matteo Garrone, e altri otto attori, con la guida di Armando Pugliese, storico regista di opere eduardiane.

Con un meccanismo comico straordinario, questo classico della commedia scritto nel 1922 narra la storia di una sgangherata compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Dovrebbero provare uno spettacolo drammatico - Mala nova! di Libero Bovio - ma pensano a tutto tranne che a interpretare le loro parti, preoccupati come sono di procurarsi il pasto quotidiano e di badare alle proprie faccende personali.

Un racconto dove gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.

Il prossimo appuntamento al Teatro della Regina è in programma per domenica 12 novembre alle ore 17:30, un incontro con Paolo Crepet dal titolo Prendetevi la luna.

Informazioni e biglietteria:

Teatro della Regina

Orari di apertura: martedì e giovedì: dalle 15:30 alle 18:30; sabato dalle 10:00 alle 13:00

Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 19:00 e contestualmente verrà interrotta la vendita dei biglietti online.