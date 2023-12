“Una vacanza da artista”: minicampus dedicato all’arte al Museo Archeologico

Prezzo non disponibile

Dal 03/01/2024 al 05/01/2024

Da mercoledì 3 gennaio a venerdì 5 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al Museo Archeologico di Verucchio è in programma “Una vacanza da artista”, un minicampus per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.

Un viaggio attraverso la storia dell’arte, alla scoperta dei suoi maggiori esponenti tra 800 e 900. “A 12 anni dipingevo come Raffaello, ma mi ci volle una vita per dipingere come un bambino” disse Picasso. Una chiave di lettura semplice e divertente alla scoperta del Cubismo, dei colori sgargianti di Mirò, dell’astrattismo di Mondrian e dei mondi sospesi di Seurat. I bambini si avvicineranno all’arte con attività ludiche e creative.

Il campus si svolge con un numero minimo di 8 partecipanti.

È necessario iscriversi entro giovedì 28 dicembre.

Quota di partecipazione: 40€ )inclusa assicurazione).