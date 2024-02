L'attore Davide Calgaro porta tante risate e una "ventata fresca" a teatro

Ultimo appuntamento della mini-rassegna rassegna teatrale Astra Verba Ridens. A salire sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra di Misano è Davide Calgaro in Venti Freschi, sabato 17 febbraio alle ore21:15.

Il più giovane stand up comedian italiano ci rivela cosa vuol dire avere vent’anni, andare a vivere da solo e i problemi di chi come lui – proprio perché giovane – non viene mai preso sul serio. Davide Calgaro racconta in chiave comica e per esperienza diretta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e i guai che ne derivano, ridendoci su. ‘Venti Freschi’ è il suo secondo spettacolo, adatto sicuramente ai suoi coetanei (‘venti freschi’ sono gli anni compiuti da Davide) ma anche ai loro genitori che avranno finalmente la possibilità di entrare nei pensieri della Generazione Z, ovvero i ‘post-millenian’.

Davide Calgaro è nato a Milano, dove vive, il 18 Agosto 2000.

A 15 anni comincia a scrivere e provare monologhi comici nei laboratori di Zelig e nelle serate di stand up comedy milanesi. Vince diversi premi nei festival di cabaret, tra cui il primo posto al Festival di Martina Franca. Nel 2017 esordisce in televisione con "Stand Up" su Comedy Central, il canale 124 di Sky. Negli anni successivi lavora in televisione per Zelig e Colorado e porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo "Questa casa non è un albergo".

Nel 2020 escono "Odio l'estate", ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo nel quale interpreta il figlio di Aldo, "Sotto il Sole di Riccione" su Netflix nel quale interpreta Furio e "Doc - Nelle tue mani" su Rai 1 in cui interpreta Jacopo. Nel 2021 è nel cast fisso di Zelig su Canale 5 e in tour col nuovo spettacolo “Venti Freschi”.

Biglietti:

Intero: 12€; Under 25 anni: 5€; Over 65 anni: 10€