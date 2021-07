Veronica Maya narra le favole di Esopo sulle note dei Millennium Ensemble”

Il decimo concerto di San Leo Festival strizza l’occhio alle famiglie e ai bambini, ma anche a tutti gli appassionati di favole antiche. Mercoledì 21 luglio alle 21.30 alla Fortezza di San Leo, protagonista della serata sarà la nota conduttrice televisiva, Veronica Maya, che reciterà alcune tra le più famose e immortali favole di Esopo, lo scrittore greco, vissuto tra il VII e il VI secolo avanti Cristo. La Maya sarà accompagnata dal Millennium Ensemble, un collaudato quintetto di fiati: Fabio Angelo Colajanni, flauto e ottavino - Massimo Lamarra, oboe, Salvatore Schembari, clarinetto - Paolo De Gasperis, corno – Mirko Nunziante, fagotto.

“Esopo tra Favola e Musica”, questo il titolo dello spettacolo, è una lettura in chiave musicale delle favole che tutti almeno una volta abbiamo ascoltato da bambini come La cicala e la formica - Al lupo, al lupo! - Il leone va in guerra - La rana e il bue - La volpe e il taglialegna - La zanzara e il leone. Alla potenza del testo si aggiunge la magia della musica originale, composta da Salvatore Schembari che accompagna la narrazione. Un lavoro unico e originale, un dialogo tra strumenti diversi, in cui, con l’ausilio di tanti suoni onomatopeici, si mira a far conoscere le diverse “voci” del flauto, dell’oboe, del clarinetto, del corno e del fagotto. Un concerto-incontro di grande coinvolgimento in grado, grazie anche alle illustrazioni ad acquerello dello stesso compositore che accompagnano l’esecuzione musicale, di far volare grandi e piccoli nel fantastico “Mondo delle favole”.L’illustrazione di acquerelli realizzati dallo stesso compositore aiuterà meglio a comprendere l’evolversi del racconto. Biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto