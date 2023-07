Paola&Chiara “incendiano” il Vertical Summer Tour", tra giochi, sport e sfide in spiaggia

La Sunset Beach Arena a Cattolica è pronta ad accogliere e scatenarsi con il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge d’Italia. Dopo Bibione e Castiglione della Pescaia il Tour sbarca sulla Riviera Romagnola, a Cattolica, nelle giornate di martedì 1, mercoledì 2 agosto e giovedì 3 agosto, alla Sunset Beach Arena (zona arenile Cattolica), per tre giornate all'insegna del divertimento, animazione, musica e numerose attrazioni.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie balneare di 2.000 mq, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, ascoltando musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattinata (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione, congiochi a premi, lezioni di ballo e molto altro. L’attività, realizzata in collaborazione con Nintendo, permetterà ai visitatori del Bilboa Vertical Tour di sfidarsi sui principali titoli di una rinomata console di videogiochi giapponese.

Il pomeriggio (15-19) mette quindi il turbo con tutti i tornei sportivi, conservando tuttavia tantissime attività adatte ad ogni target e generazione. Non poteva quindi mancare il beach tennis, così come il beach volley. E poi il Calciobalilla, la flotta di SUP gonfiabili forniti da Tahe con un istruttore dedicato che permetterà a tutti di impararne i rudimenti. Per i più “esperti”, c’è la Polaroid Eyewear SUP Race, una simpatica challenge aperta alle persone dai 16 anni in su (con divisione in 3 categorie: uomini, donne, under) che le vedrà confrontarsi in una gara dalla spiaggia alla vicina boa (e ritorno), con premiazione finale alla sera. In questa edizione Tahe farà provare ai villeggianti anche i propri kayak, per praticare sport e vivere il mare come su un’imbarcazione.

I più piccoli potranno mettere alla prova la propria creatività realizzando delle bellissime girandole colorate a tema Polaroid. I più grandicelli avranno invece la possibilità di scattarsi foto divertenti davanti al photobooth di Polaroid utilizzando vari materiali da scena, perfetti per un’estate piena di colori. Gli adulti, infine, si potranno cimentare in sfide a “Forza Quattro”, uno dei giochi più famosi ed apprezzati di sempre.

A partire dalle ore 23:30 di martedì 1 agosto, ci saranno Andrea & Michele con il Dj Set: il duo di conduttori radiofonici italiani, composto da Andrea Marchesi e Michele Mainardi, attivo da oltre 22 anni, prima a Radio Kiss Kiss, poi a Radio Italia Network fino all’approdo nel 2005 a Radio Deejay. Paola e Chiara, cantautrici e musiciste e icone della musica delle estati italiane, saranno ospiti d’eccezione il 2 agosto con una performance sul palco del Bilboa Vertical Summer Tour assolutamente da non perdere. Con loro sul palco a presentare (dalle 17:00), Rudy Zerbi.

Vertical Tour vive anche su una fantastica app che contiene tutte le informazioni aggiornate sul calendario e le attività in corso, con la possibilità di scattare fotografie per una successiva condivisione, ma in maniera particolare rappresenta il punto d'accesso privilegiato al concorso (17 luglio – 20 agosto) con i premi messi in palio ogni giorno dai partner, come il telo mare Vertical, il cappellino di Radio Deejay, un paio di occhiali da sole Polaroid e un paio di cuffie Bluetooth Bilboa. Con l’estrazione finale invece si potrà vincere un SUP Tahe, una coppia di sdraio Bilboa e una macchina fotografica Radio Deejay.