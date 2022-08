Verucchio Calici 2022, tutte le info per raggiungere e godersi al meglio queste giornate

Al via venerdì 12 agosto la tre giorni di Calici Verucchio 2022. Dal servizio navetta gratuito con partenza da Villa Verucchio a viabilità, divieti di sosta e parcheggi, tutte le misure per godersi al meglio l’evento che avrà per protagoniste 16 cantine, musica, street food e kit degustazione dei locali del Borgo in quattro aree tematiche.



Si aprirà venerdì 12 agosto l’edizione 2022 di Verucchio Calici, quest’anno articolata sull’intero weekend e quindi anche nella serata di domenica 14. Sono 16 le cantine che si snoderanno per le vie e i crocicchi del centro storico, in quattro aree tematiche che abbracceranno Piazza Malatesta, Piazza Battaglini, il Piazzale Ex Macello e la Rocca Malatestiana con il canonico accompagnamento di musica e animazioni e il format tradizionale con sacca, ticket e kit degustazione delle attività del borgo.



Per agevolare l’accesso, è stato istituito uno speciale servizio navetta gratuito: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19:30 alle 24. Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi. Sarà possibile acquistare un kit composto da calice, tasca e quattro degustazioni al costo di 15€ (con 7 ticket il kit sale a 20€), cui si potrà abbinare il kit degustazione dei ristorante o degli street food a 10€.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e venire incontro alle esigenze di partecipanti e residenti è stata emanata un’ordinanza ad hoc, che prevede tutta una serie di misure in fatto di viabilità e sosta:

1) E' istituito il divieto di transito nel centro storico di Verucchio di tutti i veicoli, dalle ore 17:00 alle ore 24 di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto, con esclusione dei mezzi autorizzati e dotati di apposito contrassegno, dei mezzi delle forze dell'ordine e mezzi di soccorso. Il contrassegno e l'autorizzazione, previa comunicazione di marca e modello, verranno rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale e dovranno essere richieste con almeno 48 h di anticipo.

2) La fermata del trasporto pubblico locale posta in Piazza Malatesta verrà provvisoriamente spostata all'incrocio con la Sp32/Sp15 bis per tutto il periodo della manifestazione e durante i suoi orari di svolgimento.

3) E' autorizzato il transito dell'auto elettrica di proprietà comunale targata Dx90611 nelle zone intercluse al traffico veicolare, solo ed esclusivamente per il trasporto di persone e di cose inerenti la manifestazione, con divieto assoluto di ogni altro utilizzo.

4) E' istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi delle forze dell'ordine e mezzi di soccorso nelle seguenti vie fra le 17:00 e le 24 delle tre giornate a esclusione dei mezzi autorizzati dotati di apposito contrassegno;

5) Al fine di consentire la viabilità ordinaria nelle vie limitrofe interessate dal divieto di transito, viene istituito il doppio senso di circolazione in via Marconi (dall'arco del Passerello fino a Piazza Don Bosco) negli stessi orari sopra indicati.