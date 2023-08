Verucchio Calici 2023: torna l'appuntamento tra vino, musica e buon cibo e tante novità

All’ombra della Rocca Malatestiana si tornano a levare i calici al cielo con Calici Verucchio 2023 quest’anno posticipata a fine agosto in un format speciale in stretta sinergia con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Sono 30 le cantine in cui si avrà la possibilità di degustare una selezione di vini di qualità nei crocicchi più affascinanti del centro storico. Vini che strizzano l’occhio al territorio e riannodano i fili con la millenaria storia della cittadina.

Aree tematiche con cantine e spettacoli

L’evento si articolerà in quattro aree tematiche, dove sarà possibile sbizzarrirsi fra vini, musica e buon cibo grazie al kit degustazione delle tipicità di alcune delle attività enogastronomiche del capoluogo.

Due le novità principali: la presentazione ufficiale della "Sottozona Verucchio" che darà il via alla manifestazione giovedì 24 agosto alle ore 20:00 in Piazza Malatesta (con il presidente della "Strada dei Vini" Sandro Santini ad “inaugurare” nell’occasione l’edizione 2023 insieme alla sindaca Stefania Sabba, all’assessora Linda Piva, ai produttori e ai referenti di

G.M Consulting) e la degustazione guidata, “dotta” di venerdì 25 agosto alle 20:00 sul suggestivo spalto della Chiesa del Suffragio che avrà per protagonista l’enologo-agronomo e delegato provinciale ONAV Daniele Rossi, che illustrerà ai presenti le caratteristiche delle tre sottozone con focus particolare su quella “di casa” e sulle 16 cantine del progetto Rimini Rebola.

Navetta da Villa Verucchio e ticket

Per agevolare l’accesso ed evitare ammassamenti agli ingressi, è stato istituito uno speciale servizio navetta gratuito: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19:30 alle 24:00. Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi, con il campo sportivo del Passerello ad aggiungersi a quelli canonici.

Sarà possibile acquistare un kit composto da calice, tasca e quattro degustazioni al costo di 15€ (con 7 ticket il kit sale a 20€), mentre le 5 degustazioni senza bicchiere costeranno 10€.