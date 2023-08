Notte di San Lorenzo "magica", tra misteriose cartomanti e laboratori sull'astrologia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

I terrazzi di Piazza Malatesta si “vestono” a festa, pronti ad accogliere Verucchio sotto le Stelle e tramutarsi per la notte di San Lorenzo in veri e propri "balconi sonori". Per l'occasione, le "musicali sporgenze" sono pronte a fare risuonare il cuore del borgo "a ritmo" di musicisti sospesi e impreziosendo il tutto attraverso cartomanti e un laboratorio sull’astrologia attrezzato sotto il porticato del municipio, permettendo così ai bambini di scoprire il meraviglioso mondo del cielo e insegnare loro divertendosi, un telescopio puntato sulla volta celeste dal Piazzale Macello ai piedi della Rocca Malatestiana.

L’appuntamento è per giovedì 10 agosto, con le cartomanti “in azione” già a partire dalle ore 19:30 (prenotazione obbligatoria) e i locali del centro storico che proporranno apericene en plein air. Poi, a partire dalle ore 22:30, la piazza si scatenerà con un dj set per ballare sotto le stelle sostituendo le atmosfere magiche dell’arpa, del violino e del sax il sound anni 70’ e ’80 per chiudere la serata ballando sotto le stelle.