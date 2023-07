A Montegridolfo, si rivive la tragica eruzione del Vesuvio con uno spettacolo multimediale e due conferenze

Il Comune di Montegridolfo, nella serata di venerdì 21 luglio (ore 21) invita presso Palazzo Viviani ad una riflessione su storia e territorio con uno spettacolo multimediale e due conferenze dal titolo “Vesuvisu - L'eruzione del 79 descritta da Plinio".

L'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Un fatto storico che ha segnato e sconvolto profondamente il mondo antico. Una tragedia i cui effetti si riverberano ancora oggi sul presente. Invitando a riflettere sul tema della salvaguardia del territorio, sempre più esposto e sensibile di fronte ai grandi fenomeni naturali, come la recente alluvione in Emilia-Romagna dimostra.

Si tratta di un evento a cura dell’archeologo e divulgatore Gianmatteo Matullo e dell’esperta nell’organizzazione di eventi culturali Chiara Bocchino. “Vesuvius - L'eruzione del 79 descritta da Plinio" è il titolo dello spettacolo basato su una lettura parzialmente rivisitata delle lettere che Plinio il Giovane inviò all’amico Tacito nelle quali racconta la sua impressionante e terribile esperienza di sopravvissuto all’eruzione più famosa della storia.

La lettura sarà corredata da una proiezione di immagini e da una suggestiva sonorizzazione che permetterà al pubblico di rivivere l’esperienza dell’eruzione del 79 d.C., tra suoni e atmosfere del catastrofico evento.

Dichiara il sindaco Lorenzo Grilli: "L’Amministrazione Comunale di Montegridolfo è da sempre attenta ai temi culturali e ambientali; nel nostro territorio si è appena conclusa la rassegna cinematografia “dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo” che programmata un anno fa, aveva già stabilito a suo tempo di porre l’attenzione al tema dell’acqua. Le recenti alluvioni che hanno colpito principalmente la Romagna e i dissesti idrogeologici che ne sono conseguiti, hanno elevato le emergenze di origine ambientale su un livello di massima allerta. In parallelo è scaturita anche la necessità di rilanciare il turismo nella nostra Regione: la costa romagnola è una delle mete principali a livello nazionale e il quadro delle prenotazioni ovvero delle disdette per l’estate 2023, è preoccupante per l’intero sistema economico. Montegridolfo non è sorda a questi allarmi e vuole contribuire con un “gioco di sponda” al rilancio dell’intero territorio, sia in termine ambientali che turistici. Per farlo ha rivisto un evento già programmato per il 21 luglio, una rappresentazione teatrale multimediale, ispirata dalle lettere di Plinio a Tacito e nella quale si racconta l’eruzione del vulcano Vesuvio".