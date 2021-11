"Viaggiare nel Tempo" la rassegna itinerante arriva a Bellaria con Alessandro Raimondi e il romanzo Il Karma dell'aragosta

Giovedì 18 novembre, ore 20.00, al Bar Belverde di Igea Marina è in programma la seconda serata della Rassegna Itinerante "Viaggiare nel Tempo" che farà rivivere l’estate 1986 tramite Alessandro Raimondi e il suo romanzo Il Karma dell'aragosta, storie disoneste dell'altra Riviera intervistato da Micaela Montiglia e gli intermezzi musicali di Leonardo Polverelli. Un musicista di pianobar alle prese con soluzioni creative per far fronte ai debiti di gioco; un matto di paese che vuol svoltare mettendo in atto un rapimento; uno spacciatore e uno scienziato pazzo che sintetizzano una nuova droga; uno scrittore di romanzetti porno; un clown nano in fuga dal circo; un cantante dimenticato rispolverato per una trasmissione tv, sono solo alcuni dei personaggi di questo romanzo corale che ha come vera protagonista la riviera (Igea Marina in particolare) degli anni ’80. Nell’anno di Chernobyl e della “mano de dios”, le storie disoneste, disgraziate e anarcoidi dentro a questo libro vi faranno viaggiare nel tempo tra una risata e forse un po' di malinconia; tirate fuori quindi dalla cantina un Billy e un Tegolino quadrato, sicuramente ce l’avete se guardate bene in fondo a tutti gli scaffali. A metà strada tra Romanzo Criminale e Acapulco! Prima Spiaggia...a Sinistra! La serata sarà in diretta streaming su facebook. Il terzo appuntamento giovedì 25 novembre, ore 20.00 al Caffè Bordonchio con il mondo fantastico di Alessandro Radice con i suoi Echi di un Altro Presente. Per informazioni: Bar Belverde - piazza Falcone Borsellino - Igea Marina.