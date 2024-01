"Viaggiare nel tempo", con Maurizio Benvenuti e Micaela Montiglia si va alla scoperta del dialetto romagnolo

Prezzo non disponibile

Finite le atmosfere natalizie e i giorni più freddi dell'anno della Merla si riprende a viaggiare con la rassegna letteraria "Viaggiare nel tempo"

Il primo appuntamento è venerdì 2 febbraio (Giorno della Candelora), ore 21:00 alla Biblioteca Comunale Panzini con Maurizio Benvenuti che insieme a Micaela Montiglia presenterà il libro "Lengva" per una lezione sul dialetto romagnolo.

Per la seconda serata, venerdì 16 febbraio( ore 18:30), gli spazi della Biblioteca Comunicale sono pronti ad accogliere Ivo Ragazzini che in compagnia di Rossella Grippo presenterà l'ultimo libro, uscito in questi giorni e acquistabile già su Amazon, "La Madre di Azzurrina, il monastero delle clarisse".

In conclusione, venerdì 1 marzo (ore 20:00), il Caffè Bordonchio ospiterà Stefano Bon che insieme a Micaela Montiglia racconteranno "Oltre il mare".

Questa quarta edizione si concluderà al "Lollipop Bellaria" nel cuore dell'Isola dei Platani, venerdì 15 marzo (ore 18:30), con lo scrittore faentino Fabio Mongardi che insieme a Rossella Grippo che presenterà il romanzo "Le carezze dei lampi".