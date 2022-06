Viaggio musicale di Giorgia Zangrossi nello Spazio°z

Giovedì 30 giugno, ore 21,15, Cattolica ospiterà il primo concerto sulla riviera romagnola della cantante e cantautrice torinese Giorgia Zangrossi. Reduce da una bellissima esperienza artistica a Parigi, dove ha partecipato al Festival della canzone italiana in Francia, Giorgia sarà di scena nello SPAZIO°Z di Radio Talpa, la web radio in via Del Prete 7, per interpretare, voce e chitarra, brani dei più importanti cantautori italiani, e presentare alcune delle canzoni raccolte nel suo primo album di inediti, "Sono", uscito il 25 febbraio 2022 per l'etichetta Storie di Note. Dopo aver cominciato, quasi per gioco, a pubblicare sulla sua pagina Facebook video di sue interpretazioni di brani di De André, Guccini, De Gregori (e altri), aver pubblicato nel 2018 un disco di cover "Canzoni addosso", e aver organizzato dirette da casa, che hanno avuto un buon seguito, soprattutto nel periodo del lockdown, la Zangrossi ha scoperto il bisogno di scrivere cose sue, di raccontarsi, di incidere su disco il suo mondo interiore, ed ecco che ha preso corpo "Sono", che potrebbe essere definito il compendio in musica dei sentimenti e delle emozioni di quest'artista che ha scelto di mostrare il suo lato più intimo, variamente sfaccettato ("Non sono chi sembro, sono chi sono" confessa in un passaggio della titletrack), offerto all'ascoltatore con toni appassionati, e di raccontare anche i suoi pensieri e le sue visioni del mondo che la circonda, con attenzione e immedesimazione. Voce calda e ricca di fascino, interpretazioni di grande intensità, canzoni bellissime e molto note saranno gli ingredienti di una serata, promossa insieme all'Associazione culturale e Rivista Cubia, che si preannuncia al contempo molto godibile e di alta qualità artistica.