Proseguono gli appuntamenti con la musica jazz, sul palco Lorenzo Pagani

Proseguono gli appuntamenti con la musica Jazz al Victor Lounge di Riccione. Dopo l’applauditissimo debutto con Rossella Cappadone, che ha riempito il locale di viale Ceccarini riscuotendo enorme successo, venerdì 4 novembre sarà la volta di Lorenzo Pagani.

Cantante e pianista, Lorenzo è originario di Rimini dove è nato 49 anni fa e dove ha iniziato a suonare il pianoforte da bambino. Diplomato con il massimo dei voti al “Lettimi”, inizia a 20 anni le prime esibizioni live. Nel 2014 entra a far parte del programma televisivo “The Voice of Italy”. Gli artisti di riferimento sono Stevie Wonder, Marvin Gaye, George Benson, Luther Vandross e Frank Mccomb che lo invitò a cantare nel 2013 sul palco durante un’esibizione in Italia.

A Riccione lo accompagneranno Alessandro Scala (sax), Marcello Sutera (basso), Enrico Montanaro (batteria), ma soprattutto un ospite davvero speciale come il chitarrista Luca Colombo, session man estremamente noto per numerose esibizioni televisive che vanta collaborazioni con moltissimi artisti, il meglio del mondo musicale italiano ed anche internazionale, e che ha registrato tre CD come solista. Nei suoi 30 anni di carriera Colombo è stato chitarrista nei tour live più importanti, citando ad esempio Eros Ramazzotti, Nek, Max Pezzali, Marco Mengoni, Ultimo, Mango, Anna Oxa, Antonella Ruggiero, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Malika Ayane e molti altri.

Il live set è programmato per le ore 21:30 nell’ambito della rassegna “Victor in Jazz”.