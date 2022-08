“Villa degli Artisti” torna a Villa Verucchio per due serate tra cantanti, musicisti, attori e ballerini del territorio

Una scaletta di trentuno performance martedì 30 agosto e di altre venticinque mercoledì 31: nelle due serate di fine agosto, Piazza Europa a Villa Verucchio torna a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per oltre uncentinaio di cantanti, musicisti, attori e ballerini locali, che saliranno appunto sul palco nella terza edizione di quella Villa degli Artisti pensata e lanciata per celebrare il graduale ritorno alla normalità dopo il primo lockdown anti Covid della primavera 2020.

Inserito nel calendario degli oltre settanta eventi estivi del Comune di Verucchio, il doppio appuntamento è a ingresso libero “per far sì che tutta la comunità possa unirsi in un grande abbraccio nel segno delle varie espressioni artistiche e godersi qualche ora di spensieratezza all’insegna della ‘verucchiesità’” spiega l’assessora al turismo e alla cultura Linda Piva.

“Tutto è nato durante quei mesi chiusi in casa, con spettacoli ancora lontani dal tornare organizzabili e fruibili. E’ stato in quel momento che ci siamo chiesti ‘perché quando sarà possibile tornare a farlo, non riuniamo per la prima volta tutti gli artisti del territorio in una sorta di Festival di paese?’. Abbiamo trovato subito sponda nell’amministrazione, che ci ha concesso patrocinioe contributo e ci ha aiutato a predisporre quanto auspicato ed eccoci qua per il terzo anno consecutivo alla vigilia di due serate che saranno condotte da Luigi Mazza e Mattia Giorgi ‘Gordon’” rivela Serena Rizzo, alla regia di tutte tre le edizioni insieme ai compagni di avventura Amos Parmeggiani, Gabriele Zanchini e dello stesso Luigi Mazza, contenta di come “l’evento stia ritagliandosi già un bello spazio nelle tradizioni della nostra cittadina”.