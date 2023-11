Il "Villaggio Energy Christmas", veste d'incanto le festività natalizie di Bellaria Igea Marina

Venerdì 8 dicembre alle ore 15:30 parte l’Energy Christmas di Bellaria Igea Marina che porterà la magia del

Natale nella città romagnola, a partire da venerdì 8 dicembre e fino al 7 gennaio.

Così il Sindaco Filippo Giorgetti "Siamo pronti ad inaugurare gli allestimenti natalizi della città con l’accensione delle luci e delle attrazioni, rivolgendo uno sguardo particolare alle famiglie del nostro territorio ed anche verso i turisti ed amici del circondario che potranno vivere la magia del Natale a Bellaria Igea Marina. Invitiamo tutti a partecipare e riempire il nostro viale pedonale P. Guidi, anche nei giorni successivi, per godere la magica atmosfera di festa e vivere assieme come comunità la bellezza del Natale: il calore delle decorazioni, delle luci ed il divertimento delle attrazioni ed eventi in programma."

Viene confermato il must, ormai tradizionale di Bellaria Igea Marina, ovvero la Snow Globe di Piazza Matteotti: la sfera trasparente all’interno della quale sarà racchiuso un bosco fiabesco, dove Babbo Natale accoglierà tutti i bambini che vorranno portargli la loro letterina. Per chi ama i videogiochi, la realtà virtuale offre otto postazioni contemporanee e tante skill di gioco immersive, che trasporteranno i giocatori in un emozionante mondo virtuale.

I più romantici potranno invece fluttuare sui pattini lungo la scenografica pista di pattinaggio su ghiaccio che si estenderà per 60m, all’altezza della Biblioteca Comunale su Viale P. Guidi.

"L’Inaugurazione del Villaggio Energy Christmas è per noi un po’ come una “prima teatrale" - afferma il

Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - Dopo mesi di preparazione, si va in scena con la certezza

di avere dato il massimo per, in questo caso, creare delle suggestive emozioni natalizie. Non va dimenticata la collaborazione con lo staff di Fondazione Verdeblu, l’Amministrazione comunale, la Polizia Municipale e le maestranze che hanno collaborato alla realizzazione delle installazioni. Un ringraziamento anche a tutti gli artisti che rallegreranno e animeranno alcune giornate di questo periodo a partire da venerdì 8 dicembre con la sfilata di cosplayer e acrobati."

Oltre agli allestimenti saranno previsti diversi spettacoli con la partecipazione di: The Christmas Band, acapodelglobo: Iris Di Domenico & Luca Campolunghi; Aaron; il Carillon vivente; Monia Angeli; I Pasquaroli.

Spiega il Direttore artistico Andrea Prada "Sono molto soddisfatto anche quest’anno del progetto natalizio

che parte dalla famiglia e intende, come tutti gli anni, posizionare Bellaria Igea Marina come la località ideale per una famiglia che voglia trascorrere le festività a tema natalizio. Non manca la visione all’innovazione: nuovo allestimento per la Snow Globe e la realtà virtuale che negli anni passati ha riscosso notevole successo e quest’anno si arricchisce con otto postazioni di gioco. Molta attenzione sarà posta all’estetica e dunque l’invito è quello di visitare il Villaggio luminoso in Piazza Don Minzoni e divertirsi presso le attrazioni presenti lungo il viale pedonale P. Guidi oltre agli eventi che arricchiranno il programma “Energy Christmas”. Immancabile il monumentale presepe di sabbia realizzato dagli artisti internazionali di Arenas Posibles e a chiusura delle festività l’evento di domenica 7 gennaio presso la Chiesa Sacro Cuore “La favola bella: La Danza,

Il canto, La Parola.”.