Proseguono le iniziative del Villaggio dello Schiaccianoci: "in scena" le sonorità del Coro Voci Bianche di Rimini

Natale è ormai alle porte e Le Befane Shopping Centre di Rimini è pronto a festeggiare l'arrivo di una delle festività più attese dell'anno con tante iniziative dedicate alle famiglie e alla clientela, tra musica, laboratori per i più piccoli e l'arrivo delle principesse delle fiabe. Cuore di ogni evento è il magico Villaggio dello Schiaccianoci, allestito in piazza Zara.



Primo appuntamento in calendario giovedì 21 dicembre alle ore 17:00 è con l'esibizione dei 54 elementi del Coro Voci Bianche di Rimini, il coro ufficiale dell’Istituto Comprensivo Alighieri di Rimini, diretto dalla Maestra Maria Elvira Massani, impegnato nel Concerto di Natale sulle note e sulle parole di brani della tradizione musicale natalizia provenienti dalle epoche e dai popoli più diversi. Dai canti tradizionali ebraici ai canti classici, dalle canzoni nordiche alle colonne sonore di film, dalle canzoni pop alle canzoni di Natale.



In scaletta tra gli altri: Gam Gam, Tschiribim, Ievan Polka, Durme Durme, Fermarono i cieli, Tu scendi dalle stelle, Astro del ciel, We wish you a merry Christmas.



Il "Coro voci bianche Rimini" è il coro ufficiale dell’Istituto Comprensivo "Alighieri" di Rimini, scuola ad indirizzo musicale.

Nasce nell’anno scolastico 2003/2004, sempre diretto dalla professoressa Maria Elvira Massani, ed ha al suo attivo centinaia di concerti, concorsi, rassegne e video musicali e anche videoclip che affrontano problemi attuali quali il cyberbullismo. Attualmente il coro è formato da 54 alunni, sia della scuola media che elementare. I coristi, all’inizio dell’anno scolastico, devono superare una selezione per fare parte del coro.



Il programma :

I laboratori (tutti i fine settimana)

Proseguono venerdì 22, sabato 23, domenica 24, venerdì 29 e sabato 30 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30, i laboratori art&crafts dedicati a Natale e Capodanno per mettere in gioco, guidati da animatori e animatrici, tutta la propria creatività disegnando, colorando, ritagliando.

I laboratori sono gratuiti previa prenotazione: è sufficiente rivolgersi all'InfoPoint o scrivere su al numero WhatsApp dedicato



Musica Maestro (3 e 23 dicembre)

Domenica 3 e sabato 23 dicembre, in un doppio momento alle 16 e alle 17, spazio all'associazione Gioca Musica che, assieme ai propri allievi, sarà impegnata ad allietare lo shopping dei visitatori delle Befane con i classici canti della tradizione natalizia grazie all'esibizione "A Christmas Carol".



Le Principesse (24 e 31 dicembre)

E cosa c'è di più magico che chiudere l'anno incontrando da vicino le più famose principesse delle fiabe? Ariel & company entreranno in scena, all'interno del Villaggio dello Schiaccianoci, domenica 24 e domenica 31 dicembre per incontrare tutti i bambini e animare momenti di gioco e divertimento.





Il calendario completo :