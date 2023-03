"Vintage Games Party": Le Befane si trasformano in una sala giochi

Prezzo non disponibile

Quando Dal 10/03/2023 al 12/03/2023 Orario non disponibile

In principio fu... PacMan, poi venne... Game Boy! Rivivi l’emozione di una sala giochi anni ’80 con i videogames che ne hanno fatto la storia: da venerdì 10 a domenica 12 marzo Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove il Vintage Games Party, un salto indietro nel tempo dedicato a tutti gli appassionati di videogiochi di oggi ma anche a quelli di ieri.





, giornata che celebra Super Mario, il personaggio Nintendo, in vista dell'uscita nelle sale del film interpretato da Chris Pratt il prossimo 5 aprile.Per questo, in piazza Zara, sempre dal 10 marzo, sarà allestita una Super Mario Roomin cui scattarsi foto e prepararsi alla visione della pellicola. Saranno disponibili gadget per tutti i visitatori.