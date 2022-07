Il "vivo Lega Volley Summer Tour" torna a Riccione con la 22esima Coppa Italia

Torna a Riccione uno degli storici appuntamenti della stagione estiva: il vivo Lega Volley Summer Tour, il massimo campionato femminile di Sand Volley 4×4, con la 22esima Coppa Italia.

Appuntamento il 16 e il 17 luglio, nello scenario di Piazzale Roma.

La competizione di Sand Volley 4x4 sarà come di consueto organizzata da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.

Un evento coinvolgente, aperto a tutto il pubblico amante dello sport e della pallavolo, con protagoniste ben sei società di Serie A1 e Serie A2.

Alla prima tappa di Lignano Sabbiadoro saranno presenti infatti le campionesse italiane in carica di Brescia, con l'MVP del 2019 Serena Moneta, la palleggiatrice Ulrike Bridi e la centrale Silvia Fondriest.che accompagnano le detentrici della Supercoppa Italiana Vero Volley Monza, che schiererà Anna Davyskiba, Beatrice Negretti e Sonia Candi. Tra le più titolate nel Sand Volley 4x4, la Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore scenderà in campo con la squadra con l'età media più alta, fatta di alcune specialiste di questa disciplina: la leggendaria Valeria Caracuta giocherà tra le altre con Valentina Zago e un'esperta di beach volley come Alessandra Colzi. Alla ricerca del primo trofeo, la E-Work Laica Busto Arsizio si affiderà ad alcuni volti certamente protagonisti della prossima Serie A, come il nuovo acquisto Giuditta Lualdi e la neo trentina Asia Bonelli, e ad una vera beacher come Julia Bochagova. Esordirà nel Summer Tour la Cuneo Granda Volley. Infine fari puntati sulla MT San Giovanni in Marignano, che per l'occasione ha chiamato in causa una campionessa del mondo come Noemi Signorile, l'opposto Emanuela Fiore e il giovanissimo talento di Gaia Giovannini.

Il vivo Lega Volley Summer Tour sarà un appuntamento sportivo di altissimo livello che regalerà a Riccione due giorni intensi di sport e divertimento, con protagonista uno degli sport più amati in Italia, la Pallavolo Femminile, che ha conquistato qualche giorno fa un altro ORO ai Giochi del Mediterraneo di Oran.