Votes for women, "Donne e precariato" incontro online con la storica Eloisa Betti

Votes for Women! Santarcangelo per le Donne prosegue venerdì 12 marzo, ore 18, con l'incontro online Donne e precariato. In diretta sulle pagine Facebook dell'associazione culturale DryArt e del Comune di Santarcangelo, la storica dell’Università di Bologna Eloisa Betti si confronterà con la coordinatrice della rassegna Chiara Cretella, alla presenza della vice sindaca e assessora alle Pari opportunità Pamela Fussi. Nel corso dell'incontro, dibattiti e azioni politico-legislative saranno esaminati parallelamente all’evolversi della percezione e delle lotte di precari e precarie che, dalla posizione di marginalità degli anni Cinquanta, sono oggi al centro di una rinnovata riflessione e mobilitazione sul lavoro. Grazie alla prospettiva storica e di genere, si sfaterà il mito del lavoro precario come problema contemporaneo, fornendo gli strumenti per comprendere i processi di precarizzazione degli ultimi sessant’anni tra vecchie e nuove forme di precarietà. Esiste infatti una storia della precarietà: dalla sua scoperta negli anni del boom economico, alla costruzione del lavoro stabile tra Parlamento e legislazione negli anni Sessanta, fino all’affermarsi della stabilità e la diffusione di rinnovate forme di lavoro precario negli anni Settanta. Per finire, più recentemente, con l’emergere del paradigma della flessibilità negli anni Ottanta, la nuova ondata di precarietà tra anni Novanta e Duemila, la sua normalizzazione negli anni della crisi globale. Nelle settimane successive la rassegna proseguirà con altri tre incontri: il 26 marzo il tema saranno i Femminicidi, affrontati dal punto di vista delle famiglie delle vittime insieme alla fotografa Stefania Prandi, con la partecipazione di Isadora Angelini di Teatro Patalò, mentre il 16 aprile si affronteranno le tematiche legate agli Stereotipi di genere e infanzia, con la scrittrice e attivista Serena Ballista. Il programma si conclude il 23 aprile con l’incontro dal titolo Donne e guerra in Emilia-Romagna, con la storica dell’Università di Bologna Cinzia Venturoli e Giusi Delvecchio, presidente dell’ANPI provinciale di Rimini. Votes for Women! è la rassegna che il Comune di Santarcangelo di Romagna e la Fondazione Culture Santarcangelo dedicano alle donne attivamente impegnate nella cultura e nella società, resa quest'anno ancora più attuale dalle disparità di genere evidenziate dalla pandemia. L’edizione 2021 è anche l’occasione per il lancio di un nuovo logo, realizzato dalla street artist Gio Pistone, che andrà a identificare tutte le iniziative dedicate al tema della parità di genere nel corso dell’anno.