Con “Votes for Women!”, una città a misura di donna: gli appuntamenti in programma

Parte con il cinema e si conclude con il teatro l’ottava edizione della rassegna “Votes for Women! Santarcangelo per le Donne”,caratterizzata da otto appuntamenti che comprendono anche incontri in biblioteca, approfondimenti e spunti di riflessione per raccontare le sfide quotidiane tra emancipazione, affermazione personale e condizionamenti sociali.

L’Amministrazione comunale celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne con un calendario di iniziative non convenzionali, attraverso una rassegna che nel corso degli anni si è consolidata a tal punto da non esaurirsi nel mese di marzo, proseguendo per tutto l’anno solare con un calendario di eventi dedicati alle pari opportunità e all’universo femminile.

“Ancora una volta ‘Votes for Women!’ si dimostra in grado di raccogliere gli spunti provenienti da realtà santarcangiolesi e non, per costruire una rassegna diversificata e plurale, che testimonia l’attenzione della nostra città alle tematiche della condizione femminile” dichiarano la sindaca Alice Parma e la vice sindaca con delega alle Pari opportunità, Pamela Fussi. “Ne risulta un programma molto ricco, che conferma una volta di più la vitalità di questo format lanciato per la prima volta nel 2015 e da allora sempre capace di offrire stimoli al dibattito pubblico e occasioni di riflessione su un tema più che mai attuale”.

Protagoniste degli otto appuntamenti in programma tra biblioteca, Lavatoio e Supercinema personalità locali e nazionale, oltre a personaggi iconici della letteratura. Ad inaugurare le iniziative, venerdì 8 marzo presso gli spazi del Supercinema, il film “Tatami” di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv (ore 21:00): un film “di frontiera” ambientato in Georgia, considerata simbolicamente luogo di confine fra Europa e Asia, in cui l’affermazione personale di una donna si intreccia con la ragione di Stato. Ne nasce un conflitto fisico e psicologico che mette a dura prova la protagonista Leili Husseini, judoka iraniana che si batte per una storica medaglia d’oro ai mondiali di Tbilisi.

Sarà invece un dialogo sul potere e sulle dinamiche che ci portano a subirlo e a esercitarlo nella vita di tutti i giorni il cuore dell’incontro che si terrà sabato 9 marzo alle ore 17:30 presso la Biblioteca Baldini. All’interno della rassegna Letture Liminali da lui stesso ideata, il responsabile culturale della biblioteca Giovanni Boccia Artieri incontrerà Alice Siracusano, curatrice di campagne pubblicitarie per tv e stampa, già autrice di “Nati per cambiare” e insegnante alla Iulm nel corso di linguaggi della pubblicità. Partendo dalla sua esperienza di coppia, Alice Siracusano firma un libro in cui, senza ridursi a parlare di “leadership”, affronta il senso del potere sia nelle sue dinamiche malsane, sia come occasione per mettersi in discussione e resettare certe logiche anche nei contesti professionali e di impresa.

“Votes for Women!” prosegue domenica 10 marzo alle ore 16:00 presso il Cortile d'inverno della Parrocchia di San Vito con l’appuntamento “Siamo così: storie ordinarie e straordinarie di noi donne. Dalle donne, per le donne” a cura di Elisa Angelini e della Pro Loco di San Vito, mentre venerdì 15 marzo sono due le iniziative in programma. Alle ore 9 il convegno “Donne e regimi: le forme di lotta al femminile di ieri e di oggi”, organizzato da Cisl Romagna presso C’entro Supercinema con la partecipazione di Tamra Cvetkovic e Marcella Filippa, e alle 18 in biblioteca la presentazione del volume di poesie “Donna conosci te stessa” con Rita Quinzio, Annalisa Di Maso e Clara Piacentini.

Mercoledì 20 marzo alle ore 21:00 gli eventi si spostano all’Itse Molari per lo spettacolo “Noi non stiamo zitti”, tra narrazioni, riflessioni e performance a cura di ragazze e ragazzi delle classi 5B, 5C, 5E del Molari e 5E dell’Einaudi. Giovedì 21 marzo alle ore 21 al Lavatoio va in scena invece “Storie di Grazia e di amicizia”, recital musicale in omaggio a Grazia Deledda con Paola Contini e Paola Sabbatani in collaborazione con Isotta Ravaioli (iniziativa a cura dell'associazione II Punto Rosa, che devolverà il ricavato dell’ingresso a offerta libera alla cura del carcinoma mammario). Venerdì 22 marzo alle ore 21 l’ultimo appuntamento, ancora al Lavatoio, dove si potrà assistere a “Le mogli del mondo”, spettacolo ideato e diretto Liana Mussoni per Filodrammatica Lele Marini e Teatro del Cartoccio.