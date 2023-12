Il Natale si tinge di creatività con “Wanderlust”, tra artigianato, food, workshop, musica e spettacoli

Wanderlust officina creativa, l'evento dedicato alla creatività e all'artigianato contemporaneo di qualità torna sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, nella suggestiva location del Grand Hotel di Riccione.

Wanderlust nasce con l’obiettivo di raccontare l’artigianato in chiave moderna, connettendo consumatori consapevoli a produttori capaci di realizzare pezzi unici.

Un’officina creativa in cui accompagniamo il visitatore a riscoprire virtù come qualità, lentezza, cura dei dettagli; contrapponendo al consumismo valori quali sostenibilità sociale e ambientale.

Artigianato, food&drinks, workshop, musica e spettacoli itineranti collaborano nella creazione di un viaggio esperienziale che stimola il visitatore a lasciarsi trasportare dalla creatività, in uno spirito di condivisione e magia a prescindere dall’età.

Biglietti: 3€ per un giorno, 5 € per le due giornate. Gratuito per over 70, bambini sotto i 12 anni e persone disabili

