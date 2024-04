In alto i calici con "Wein Tour": torna l'appuntamento per gli amanti del vino sulle note di Mirko Casadei

Appuntamento a Cattolica per tutti gli amanti del nettare di Bacco. La città è pronta ad accogliere la 8° edizione di Wein Tour, l’evento dedicato agli amanti del vino, delle eccellenze e delle tipicità enogastronomiche dell’Emilia-Romagna. La manifestazione che "disseterà" nelle giornate del 17, 18 e 19 maggio il centro cittadino, quest’anno brinderà al 70° anniversario di “Romagna mia” con uno speciale talk show ospitato nella nuova Arena in Viale Bovio che unirà racconti, canzoni ed emozioni.

Protagonista d’eccezione dell’evento dedicato alle eccellenze vitivinicole dell’Emilia Romagna che si terrà dal 17 al 19 maggio, intitolato “Romagna mia… un canto diVino lungo 70 anni”, sarà Mirko Casadei, reduce dal Festival di Sanremo 2024. L’erede dell’Orchestra Casadei e portavoce della Romagna nel mondo sarà accompagnato da Stefano Giugliarelli (voce e chitarra) e Marco Lazzarini (sax e clarinetto). Tanti anche gli altri ospiti illustri, come Andrea Barbi, conduttore e autore televisivo che presenterà il talk show, e il cantautore emiliano Marco Ligabue, fratello di Luciano, ambasciatori ufficiali dei prodotti DOP e IGP dell’Emilia-Romagna.

Ma "Wein Tour" non è solo degustazioni di vino. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a stimolanti seminari condotti da esperti del settore. Per l'occasione, infatti Luca Gardini - Wine Killer - uno dei palati più influenti a livello internazionale, nonché il primo critico italiano ad entrare a far parte della lista dei critici enologici di "Wine Searcher", racconterà i vini di Romagna. Nella propria carriera si è aggiudicato importanti riconoscimenti, tra cui il premio come "Miglior sommelier del mondo". Il talk show si terrà nella nuova Arena del "Wein Tour" nel centro di Cattolica e coinvolgerà "gli assetati partecipanti" con i racconti del territorio romagnolo, le canzoni da intonare tutti insieme, approfondimenti e curiosità sui vini del territorio.

Colonna sonora dello show sarà naturalmente “Romagna Mia”, da sempre inno dell’accoglienza, della condivisione e dello spirito del popolo di Romagna.

Il "Wein Tour" unisce con un fil rouge del gusto il territorio emiliano-romagnolo da Piacenza a Cattolica. L'evento ha conquistato un ruolo di riferimento nella promozione della cultura del vino regionale. Di anno in anno si è consolidato come un momento di aggregazione e di divulgazione del bere consapevole e di qualità, coinvolgendo un numero sempre maggiore di appassionati del buon vino e della gastronomia, a cui nell'edizione 2024 si coniugherà anche la musica.