A Viserba il Natale è con Wonderland, il Paese delle Meraviglie

Per Natale a Viserba arriva Wonderland, un villaggio natalizio capace di attirare grandi e piccini durante le prossime feste, con animazione e spettacoli in diverse giornate di dicembre e gennaio.

Il Comitato Turistico, infatti, sta lavorando da settimane per gli allestimenti, portando in piazza Pascoli quattro casette di legno che, nelle date degli eventi, dalle 10 alle 18.30 ospiteranno i mercatini natalizi, mentre Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bimbi, dalle 15 alle 18, per ricevere le letterine di Natale.

L'inaugurazione del villaggio sarà sabato 4 dicembre alle 16 con lo spettacolo di InDanza Show Academy, che sarà itinerante anche lungo via Dati e si ripeterà l'11 e il 12 dicembre.