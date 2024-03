Lo spettacolo "Xanax", porta in scena la disavventura (ironica) in ascensore dei personaggi

Prosegue la stagione del Teatro CorTe. Arriva sul palcoscenico di Coriano Xanax di Angelo Longoni, con Mario Antinolfi e Carla Schiavone, per la regia di Marco Cavallaro, in scena sabato 9 marzo alle ore 21:15.

Il divertente testo drammaturgico, ad oltre dieci anni dalla sua composizione, conserva intatta la propria attualità e l’originalità dell’interazione dialogica tra i due personaggi, consentendo di indagare sin nei meandri più reconditi della loro intricata psicologia. È una commedia agrodolce e ricca di spunti di riflessione che vede scontrarsi e intrecciarsi le solitudini, le angosce esistenziali e le timorose speranze per un futuro migliore di due personaggi assolutamente attuali.

Quarantotto ore possono diventare un’eternità se si sta chiusi in un ascensore bloccato, in quattro metri quadrati, senza ricambio d’aria, senz’acqua, senza cibo, quando la paura è incontrollabile e ci si sente estranei ma si è costretti a condividere l’intimità con uno sconosciuto – racconta Angelo Longoni - L’isolamento, in questo modo, riesce paradossalmente a produrre un effetto quasi “terapeutico” in grado di dare la forza ai due protagonisti per ricominciare una vita migliore e più consapevole. Cosa accomuna questi due personaggi? – continua l’autore -. Il lavorare nello stesso edificio, frequentemente fino a tarda sera. E una dipendenza, unica ancora di salvezza e rifugio dalle loro tribolazioni, quella da medicinali di ogni sorta che possano alleviare sintomi che non sono altro se non l’immediato riflesso delle infinite nevrosi che affollano la loro psiche: Xanax per placare le soverchianti crisi di panico, Prozac per conferire positività ed energia alle giornate, Malox per lenire il dolore che attanaglia alla bocca dello stomaco.

Biglietti: