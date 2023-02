Nel fine settimana tornano freddo e pioviggini, l'anticiclone ha le ore contate

Meteo in peggioramento in vista della prossime ore. L’anticiclone che ci ha tenuto compagnia per diversi giorni si sta gradualmente indebolendo. "Nei prossimi giorni però non ci saranno sostanziali differenze per quanto riguarda le condizioni meteo - esordisce Federico Brescia di 3bmeteo.com -. Il cielo resterà coperto o molto nuvoloso in pianura per la presenza di nubi basse che interesseranno tutta la regione almeno fino a venerdì. Qualche schiarita in più in montagna. Ci sarà l’occasione di deboli pioviggini tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, in particolare nella giornata di giovedì".

"Successivamente, nel weekend, l’Italia sarà raggiunta da fredde correnti di matrice artico-continentale ma al momento non si prevedono nevicate a bassa quota in Emilia Romagna - annuncia Brescia -. Tra sabato e domenica mattina il tempo potrebbe risultare instabile con piogge più diffuse ma la neve cadrà solo in montagna, inizialmente sopra i 1500 metri in calo a 900-1000 metri. Temperature stazionarie sopra la media fino a venerdì, in forte diminuzione dal weekend. Ventilazione di Bora in rinforzo da sabato". Guardando ad inizio della prossima settimana, conclude Brescia, "saranno possibili condizioni invernali con freddo e neve localmente a bassa quota ad inizio, ma per maggiori informazioni vi invitiamo a restare aggiornati sul sito di 3Bmeteo".