Forti temporali in arrivo ma nel weekend tornerà a splendere il sole

Le condizioni meteo sull’Emilia Romagna stanno per peggiorare. Una perturbazione atlantica si sta avvicinando da Ovest e determinerà una fase forte instabilità. Secondo il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com nella serata di oggi, mercoledì 17, si formeranno i primi rovesci sparsi prevalentemente in Emilia. L’attenzione però è tutta su domani. Per giovedì sono attesi temporali violenti su tutta la regione in particolare tra pomeriggio e sera. Possibili fenomeni di forte intensità, con grandinate e colpi di vento un po’ ovunque, specie tra Parmense, Reggiano, Modenese e Bolognese. Instabilità che andrà avanti anche per gran parte della giornata di venerdì, seppure in modo più sparso e debole, in esaurimento serale. Gli accumuli pluviometrici totali saranno compresi generalmente tra 20 e 30 mm. Giovedì, la regione sarà spezzata a metà, le temperature massime non supereranno i 27°C in Emilia, mentre in Romagna si toccheranno i 35-36°C. Venerdì ancora rovesci sparsi nella prima parte della giornata, fenomeni più decisi sulle Dolomiti. Ampie schiarite si faranno spazio dal tardo pomeriggio. Weekend generalmente stabile e soleggiato, caldo nella norma. Per restare sempre aggiornati consultate l’app o il sito di 3B.

Meteo Rimini: tempo in peggioramento. Attesi temporali localmente forti tra giovedì sera e venerdì mattina. Possibili colpi di vento. Weekend stabile e soleggiato con caldo nella norma. Temperature in temporaneo calo tra giovedì sera e venerdì.