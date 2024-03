Torna il maltempo, weekend con tanta pioggia e neve ad alta quota in Emilia-Romagna

Mentre un’area di alta pressione rimane ben salda sulla penisola scandinava, costringendo il flusso atlantico a ripiegare sul bacino del Mediterraneo, il nostro Paese, e con esso l’Emilia-Romagna, dovranno affrontare l’arrivo di nuove perturbazioni che probabilmente non si esauriranno nemmeno con l’inizio della prossima settimana. "La conta di questi fronti nuvolosi riprenderà quindi da venerdì pomeriggio, quando ai margini di un promontorio, che nel frattempo avrà mantenuto una fase relativamente tranquilla, si faranno avanti una serie di peggioramenti (il n.4 e subito dopo il n. 5 del mese) anche localmente intensi. Condizioni atmosferiche frequentemente instabili in grado di distribuire nel weekend del 9-10 marzo tanta pioggia e nevicate abbondanti concentrate alle quote medio-alte dell’Appennino centro-occidentale. Il tutto alternato da brevi intervalli asciutti ma sempre in presenza di una vivace ventilazione che unitamente ai fenomeni precipitativi più incisivi preluderà il riaccendersi delle criticità idrogeologiche", è il punto dell'esperto Roberto Nanni, tecnica Ampro Meteo Professionisti.

Venerdì 8 marzo: inizialmente poco nuvoloso ma con tendenza a un rapidissimo aumento delle nubi a partire da Ovest nel corso della mattinata con piogge e locali rovesci che gradualmente interesseranno l’Appennino emiliano più occidentale. Dal pomeriggio cieli generalmente molto nuvolosi su gran parte dei settori centro-occidentali, sulle restanti aree nubi alternate a schiarite ma con tendenza ad un progressivo aumento della nuvolosità fino ad apparire coperti in serata. Precipitazioni perlopiù deboli in arrivo in serata sulle pianure emiliane. Nevicate lungo la fascia appenninica con quota neve attorno a 1300-1400 metri.

Sabato 9: tra la notte e la prima mattinata sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni estese su buona parte del territorio regionale anche localmente a carattere di rovescio. Le stesse potranno risultare nevose lungo l’Appennino fino a 1200-1300 metri e occasionalmente a quote più basse, specie sulla dorsale tosco-emiliana. Rapido esaurimento dei fenomeni nel corso del mattino con successive parziali e temporanee schiarite, ad esclusione delle zone più occidentali dove le coperture potrebbero persistere. Nuovo sensibile peggioramento nel pomeriggio a iniziare dal settore occidentale della regione con precipitazioni in intensificazione serale. Quota neve in rialzo oltre i 1400-1500 metri sul tratto appenninico occidentale, fino a raggiungere i 1600-1700 metri su quello orientale.

Domenica 10: vengono attesi cieli da molto nuvolosi a coperti su tutto il territorio regionale con piogge diffuse e rovesci anche temporaleschi sulle aree centro-occidentali, ma con tendenza ad attenuazione nel corso del pomeriggio. Piogge inizialmente deboli e sparse su pianure e litorali romagnoli con probabili scrosci o acquazzoni durante il pomeriggio, rovesci anche temporaleschi lungo il rispettivo tratto appenninico. Tempo più asciutto in serata. Zero termico a 1800 metri. A fine evento gli apporti precipitativi specie sull’Appennino centro-occidentale potrebbero risultare localmente abbondanti, finanche i 100/150 millimetri.

Lunedì 11: prevalgono ancora condizioni di spiccata instabilità associate a cieli irregolarmente nuvolosi e deboli piogge sparse, favorevoli alla formazione di manifestazioni temporalesche durante le ore centrali e pomeridiane della giornata. Flessione delle temperature. Martedì 12: tempo più soleggiato ma con la presenza di moderata instabilità pomeridiana, dove non mancherà lo sviluppo di cumuli congestizi che daranno vita a forme di precipitazione sparsa.

Temperature: in lieve aumento fino a domenica specie nei valori minimi in Romagna fino a 9-10 gradi, massime tra 11 e 15 gradi. Venti: perlopiù provenienti dai quadranti meridionali con raffiche anche forti sui rilievi, lungo i settori costieri e sul mare specie nella giornata di domenica, temporanea rotazione a nord-est nella giornata di sabato con intensità debole-moderata. Mare: prevalentemente mosso.