Un meteo ballerino, dopo qualche giorno di tregua si va "verso un 1° maggio con rovesci e temporali"

Il tempo continua a essere ballerino. Da un ponte del 25 aprile capriccioso a un altro, quello del 1° maggio, che non promette nulla di buono. Sulla Romagna incombono infatti altre nubi e piogge tra domenica e martedì prossimi. Fino a sabato le condizioni atmosferiche saranno stabili, con temperature minime in lieve aumento tra 9 e 11 gradi e massime tra 18 e 23 gradi. Successivamente, informa il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "l'approssimarsi di una saccatura atlantica porterà rovesci diffusi e temporali da domenica fino a martedì, con le temperature che subiranno una sensibile diminuzione portandosi su valori massimi attorno ai 15 gradi". Responsabile di questa fase perturbata sarà una struttura depressionaria nord atlantica, che porterà precipitazioni diffuse e maggiormente distribuite rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi.

Sul medio lungo termine, l'Arpae non esclude "condizioni di variabilità con possibilità di qualche episodio di precipitazione" nella prima settimana di maggio, con "quantitativi pluviometrici, nel complesso, non sembrano discostarsi dalla norma del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a salire, mantenendosi in linea con la media climatologica". La seconda decade del mese potrebbe essere invece caratterizzata "da correnti occidentali, con possibile passaggio di onde perturbate sull'area mediterranea, alternate a fasi di risalita del campo barico. Saranno quindi possibili alcuni eventi di precipitazione anche sulla nostra regione, con quantitativi complessivi che non sembrano discostarsi dalla norma del periodo. Probabili temperature in linea con la media climatologica".