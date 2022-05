Meteo, anticiclone in rinforzo: temperature sopra media e caldo anomalo in arrivo

Dopo il maltempo che negli ultimi giorni ha interessato tutta la Regione, con piogge, rovesci e temporali, in Emilia-Romagna è tornato a splendere il sole e le temperature sono tornate in linea con la media del periodo. Ma nel corso della settimana il rinforzo dell'anticiclone farà aumentare sensibilmente le temperature, con valori massimi che potranno sfiorare i +30°C da mercoledì. "Il trend stabile proseguirà per tutta la settimana, ma con la morsa del caldo che allenterà gradualmente la presa nel fine settimana - annuncia il meteorologo di 3bmeteo.com, Alessandro Conigliaro -. Per il ritorno delle piogge, dovremmo attendere almeno la prossima settimana quando possibili infiltrazioni fresche da est potrebbero riportare delle precipitazioni sulla regione".

"Nel corso della settimana, infatti, il robusto anticiclone sarà responsabile di un sensibile aumento delle temperature, con possibili valori massimi che da mercoledì potranno raggiungere valori prossimi ai +27-28°C in prossimità della costa, mentre saranno più contenuti sui rilievi - commenta Conigliaro -. Il clima mite e secco sarà accompagnato da raffiche di garbino che tra mercoledì e venerdì soffieranno con intensità fino a moderata, portando aria calda e molto secca da sud. Nel corso del weekend il caldo allenterà la presa, ma con valori che si manterranno al di sopra della media del periodo. Dalla prossima settimana, invece, aumentano le probabilità per il ritorno delle piogge sulla regione, evoluzione che comunque necessita di conferme".