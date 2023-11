Nuova intensificazione dei venti, scatta l'allerta meteo. E sui rilievi è attesa una forte burrasca

Dopo la serata di martedì, è prevista una nuova intensificazione della ventilazione sull'entroterra riminese. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo, "arancione" per il crinale e "gialla" per la fascia collinare. Nell'avviso viene specificato che "dalle ore pomeridiane-serali di giovedì sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 chilometri orari) sulle aree montane centro-orientali e di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) sulle aree montane occidentali e sulle aree collinari centro-orientali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore".

Per venerdì l'allerta sarà "gialla": "nelle prime ore di venerdì sono previsti residui rinforzi sud-occidentali di vento fino a burrasca moderata (62-74 chilometri orari) in rapida attenuazione; nelle ore mattutine avremo nuovi rinforzi da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 chilometri orari) lungo i settori costieri e sulla pianura romagnola in attenuazione dalle ore pomeridiane". Il fine settimana si annuncia nel complesso stabile, con temperature in diminuzione (minime tra 4 e 7 gradi e massime tra 11 e 13 gradi).

In seguito, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il progressivo indebolimento del campo di alta pressione, abbinato alla formazione di una ampia area depressionaria su tutto il bacino del Mediterraneo, apporterà condizioni di instabilità sulla nostra regione. Lunedì il cielo sarà nuvoloso, mentre martedì e mercoledì sono attese precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Le temperature massime saranno stazionarie intorno ai 12 gradi in flessione da martedì di qualche grado, mentre le minime tra 4 e 7°C".