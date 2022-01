Possibili nevicate anche in pianura, la Protezione Civile dirama un'allerta meteo

Una domenica fredda e perturbata, con la possibilità di nevicate che localmente potranno spingere anche lungo la costa. Responsabile di questa breve fase perturbata sarà un'irruzione di aria fredda dall'Artico. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo "gialla" per neve, non solo per l'entroterra, ma anche per la fascia pianeggiante. Sulla base del bollettino del servizio meteorologico regionale Arpae dell'Emilia Romagna, viene spiegato che "sono previste sul settore orientale nevicate di debole-moderata intensità (localmente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve)".

Viene fatta anche una stima sui possibili accumuli: "Intorno ai 5-10 centimetri per le zone di collina e localmente di pianura e punte superiori ai 15 centimetri per le zone di montagna. Nevicate più deboli e di breve durata potranno interessare le restanti aree". Non sarà solo una domenica con i fiocchi: "Sono inoltre previsti fino al primo mattino sul crinale appenninico venti forti da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Le temperature minime oscilleranno tra 0 e -4°C, mentre le massime non andranno oltre i 2°C. I venti saranno deboli occidentali sulla pianura tendenti a rinforzare e a disporsi da nord dal pomeriggio sul settore orientale. Lunedì sono attese le ultime deboli nevicate sui rilievi, con tendenza ad ampi rasserenamenti che favoriranno un sensibile abbassamento delle temperature notturne, tra -2 e -4°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "la presenza di un campo di alta pressione manterrà condizioni di prevalente stabilità sulla nostra regione con cielo sereno e gelate notturne diffuse".