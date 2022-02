In arrivo perturbazione atlantica che potrebbe portare neve fino a quote collinari

Dopo un lungo periodo di siccità, che ha interessato soprattutto le regioni di Nordovest ma anche l’Emilia Romagna, una perturbazione atlantica, finalmente, attraverserà il Nord portando un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. Secondo il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.it dopo le prime piogge, che nel corso della mattinata, hanno interessato sia l’Emilia che la Romagna entro sera un nuovo peggioramento del tempo si farà strada da Ovest con piogge e rovesci diffusi tra il finir di oggi e la mattinata di domani. Il tutto accompagnato da un nuovo calo delle temperature con il ritorno della neve sull’Emilia occidentale sino a quote pianeggianti con accumuli al suolo specie tra piacentino e parmense centro occidentale. Anche sull’Appennino la neve farà il suo ritorno, mediamente oltre i 800/1000m sui crinali, ma a tratti sin verso i 100/400m sui settori subappenninici piacentini e parmensi. Dal pomeriggio/sera, la situazione andrà poi gradualmente migliorando ad iniziare dall’Emilia, con il ritorno di tempo stabile tra mercoledì e venerdì anche se con nubi alte in transito e nebbie mercoledì sulle pianure in dissolvimento e/o sollevamento diurno.

Nel dettaglio di Rimini il tempo rimarrà spiccatamente variabile nel corso delle prossime ore con ancora il rischio di deboli piogge o pioviggini. Situazione che andrà ulteriormente peggiorando tra la tarda nottata e la mattinata di domani quando una perturbazione atlantica in transito porterà piogge diffuse e nevicate sull’Appennino sino a quote collinari. Meglio nei giorni a seguire grazie al rinforzo dalla pressione che da un lato determinerà il transito di velature e strati dall’altro un rialzo termico con massime sino a 14/15°C venerdì. Nubi in nuovo aumento, poi, nel corso del prossimo weekend con il rischio ancora di qualche piovasco.