Possibili acquazzoni pomeridiani potrebbero rovinare il primo maggio

Dopo una parte centrale della settimana prevalentemente stabile e molto mite, nel corso del weekend andremo incontro a maggiore variabilità e a tratti instabili. Venerdì tempo ancora ampiamente assolato con massime sui 21-23°C, qualche grado in meno sulle coste romagnole. Sabato ancora stabile nella prima parte del dì, maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio-sera, specie sull'Emilia occidentale ove tra tardo pomeriggio e notte risulteranno possibili degli acquazzoni, specie su Piacentino e Parmense nonché sul relativo Appennino. Temperature massime tra 22 e 24°C. Maggiore variabilità Domenica Primo maggio con possibili acquazzoni sparsi, in moto dai settori appenninici verso le vicine pianure; temperature massime in calo, mediamente comprese entro i 19-20°C.

Per Rimini, secondo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com, sarà un weekend di prevalente bel tempo con massime sui 18-19°C e venti orientali in temporaneo rinforzo nel corso di sabato. Domenica Primo maggio la giornata un pochino più incerta, con aumento della nuvolosità nel corso del dì, non si esclude però la possibilità di fugaci piovaschi pomeridiano-serali; acquazzoni più strutturati invece sulle aree pre-appenniniche prospicienti.