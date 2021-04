Un week end del 1 maggio tra sole e nubi con qualche temporale serale

Anche nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione si manterrà defiliata a Sud dell'Italia meridionale lasciando così l’Emilia Romagna esposta a un flusso di correnti umide e instabile, foriero di un venerdì ancora variabile e a tratti piovoso. Instabilità che nella giornata del 1°maggio tenderà ulteriormente ad accentuarsi, stante il transito di un vortice depressionario oltralpe che accompagnerà un fronte ricco di rovesci e temporali. La fase di maltempo più intensa è attesa nella seconda parte di sabato, quando rovesci e temporali raggiungeranno nel pomeriggio la dorsale appenninica settentrionale, coinvolgendo entro la serata anche le pianure emiliane e parte della Romagna, specie settentrionale. Domenica invece il tempo dovrebbe essere migliore con sole prevalente e ben poche piogge.

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni su Rimini la variabilità è prevista sia sabato che domenica tra sole e nubi irregolari, con qualche veloce piovasco non escluso soprattutto nelle ore serali,. Temperature massime sui 19-20°C per via anche del vento dal mare che manterrà il clima relativamente fresco. Domenica più soleggiata ma a tratti ventosa per garbino sostenuto. Massime sui 22°C