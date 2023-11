Venti di burrasca sulla Romagna, raffiche fino a 90 chilometri orari: scatta l'allerta meteo

Nuova allerta per vento forte sulla Romagna, "gialla" per la fascia pianeggiante e collinare e "arancione" per la dorsale appenninica. Nell'avviso viene specificato come da martedì pomeriggio sia prevista "un'intensificazione dei venti da sud-ovest; in particolare, sull'Appennino centro-orientale l'intensità potrà raggiungere il valore di burrasca forte (75-90 chilometri orari), con rinforzi o raffiche di intensità superiore; sui rilievi occidentali i venti avranno un'intensità corrispondente a burrasca moderata (60-75 chilometri orari), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'attenuazione del fenomeno. La giornata vedrà nuvolosità variabile con alternanza di schiarite in pianura e addensamenti più persistenti sulle aree appenniniche, mentre le temperature sono previste in aumento, con le minime tra 9 e 11°C e le massime tra 14 e 20°C.

Mercoledì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con foschie e locali nebbie, mentre le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali. Dopo un giovedì stabile, venerdì, informa l'Arpae, "il veloce transito di una perturbazione potrà portare un peggioramento con precipitazioni in passaggio da ovest sulla regione con tempo poi successivamente di nuovo stabile. Le temperature saranno pressochè stazionarie nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in progressiva flessione".