Vento e alta marea: prorogata l'allerta meteo, "arancione" in collina

Ancora maltempo all'orizzonte. Dalla mezzanotte di oggi, sabato 4 novembre, alla mezzanotte di domani, domenica 5, sarà attiva nel territorio del comune di Rimini l’allerta numero 147, gialla per vento e criticità costiera e arancione in collina, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, sabato 4 novembre, è in vigore l’allerta numero 146, gialla per vento.

Sono previsti venti sud-occidentali che, nelle prime ore della mattinata di domenica 5, associati a condizioni di alta marea, potranno generare lungo la costa locali fenomeni di erosione della spiaggia e ingressione marina.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.