Il Garbino in arrivo sulla Romagna, sui rilievi attese raffiche fino a 100 km/h. Sabato rischio temporali

Forti raffiche di vento sferzeranno la Romagna a partire da giovedì sera. Al passaggio di una perturbazione atlantica farà seguito infatti un aumento della ventilazione dai quadranti sud-occidentali, soprattutto sui rilievi romagnoli, con raffiche anche di forte intensità. Sul crinale la ventilazione potrà toccare punte anche di 100 chilometri orari, stando alle elaborazioni dei modelli matematici, mentre risulteranno più attenuati sulla fascia collinare e pianura. I venti di caduta dall'Appennino darà luogo ad un sensibile aumento delle temperature nei valori massimi, con punte che potranno superare anche i 20 gradi, mentre le minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, con valori leggermente inferiori in aperta campagna. La Protezione Civile ha attivato un'allerta "arancione" per la dorsale appenninica e "gialla" per quella collinare e pianeggiante, specificando che "dal tardo pomeriggio/sera è prevista ventilazione sostenuta da sud ovest sui rilievi centro orientali, con intensità da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 Km/h). Non si escludono possibili raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un'intensificazione dei fenomeni.

La giornata di venerdì vedrà cielo temporaneamente molto nuvoloso, con addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico , dove avremo scarsa possibilità di deboli piogge o pioviggini. La ventilazione risulterà anche sostenuta dai quadranti sud-occidentali, con raffiche anche molto forti sui rilievi fino alle zone pedecollinari. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori minimi, con valori oscillanti intorno ai 15°C, mentre le massime non subiranno particolari variazioni di rilievo. Il tutto precederà un sabato a tratti instabile, per effetto di una discesa di aria fredda dall'Articolo, che darà luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale e possibili nevicate lungo la dorsale. "Da domenica - informa l'Arpae -. un promontorio di alta pressione garantirà condizioni più stabili e soleggiate con transito solo a termine periodo di modesta nuvolosità stratificata. Temperature in flessione nel fine settimana poi in successiva ripresa".