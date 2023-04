Vortice in arrivo dal nordest Europa con temporali sparsi, fenomeni forti in pianura

Instabilità in vista sulla Romagna. "Dall’Europa nordorientale - annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteocom - un vortice alimentato da aria fredda si muoverà velocemente verso sudovest attraversando mezzo continente e raggiungendo mercoledì sera l’arco alpino. A parte un po’ di variabilità mercoledì pomeriggio sulle zone appenniniche, sulla nostra regione le conseguenze si avvertiranno da giovedì, quando il vortice si sposterà verso la Francia e innescherà un richiamo di correnti umide e instabili orientali che determineranno tempo a tratti instabili con qualche rovescio o temporale, soprattutto dal pomeriggio sulle provincie centro-orientali".

"Gli ultimi strascichi di instabilità si attarderanno venerdì, quando rovesci e temporali interesseranno dal pomeriggio le aree appenniniche, sconfinando entro sera alle pianure centro-occidentali - prosegue Badellino -. Per il Ponte del 25 aprile è attesa una temporanea stabilizzazione del tempo sabato, con prevalenza di sole e temperature in aumento. Tra domenica e lunedì però nuovi episodi di instabilità potrebbero tornare a coinvolgere l’Emilia Romagna, con piogge, rovesci e temperature in diminuzione".

L'allerta meteo

A partire dalle prime ore di giovedì 20 aprile sono previste condizioni d'instabilità, con temporali localmente forti, sulle zone di pianura settentrionale. Le precipitazioni tenderanno a interessare l'intero territorio regionale nel corso della giornata, con fenomeni forti soprattutto sulle zone di pianura. Esaurimento delle precipitazioni nella sera.