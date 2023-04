A Riccione "c'è un solo gruppo di Azione": è rottura con Gianluca Vannucci e Luigi Santi

A Riccione "c'è un solo gruppo di Azione". Roberto Biondi, segretario provinciale di Azione Rimini, interviene per "porre fine alle sterili polemiche su Azione che Gianluca Vannucci e Luigi Santi continuano ad alimentare da mesi nella città di Riccione. I riccionesi sanno bene, al di là delle tessere di partito, da che parte stanno andando Vannucci e Santi e quale sia il loro progetto politico. Ci preme comunque ribadire che sia in consiglio comunale che in altre sedi i due parlano solo a titolo personale non rappresentando Azione a nessun livello".

"Vannucci e Santi una volta accolti nel partito si sono sottratti a qualsiasi logica democratica, tentando di imporsi senza alcun rispetto per il gruppo provinciale e locale già da tempo costituiti - prosegue Biondi -. Atteggiamenti questi ai quali continueremo ad opporci fino a quando avremo l’onere e l’onore di rappresentare Azione a Riccione e in provincia di Rimini".

"Una forza politica, Azione, che deve ripartire con umiltà e una seria autocritica, per riacquistare credibilità dopo mesi convulsi, tornando ad ascoltare i territori ed aprendo il partito con convinzione alle nuove generazioni, alla componente femminile e alla società civile, anteponendo sempre e comunque la serietà e la coerenza al consenso elettorale facile ed immediato - conclude Biondi -. Solo così riteniamo si possa contribuire alla creazione in Italia di un terzo polo liberale e riformista serio ed autorevole".