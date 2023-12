Allarme furti, Coriano Futura: "Lo 'sceriffo' Spinelli pensi al territorio di cui è vice sindaca"

Parla di "banda del buco" e di "segnalazioni di furti e appartamenti ripuliti dai ladri che si moltiplicano" sul territorio Coriano Futura lanciando un allarme sicurezza e, allo stesso tempo, puntando il dito contro la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli. La lista civica di centrosinistra, infatti, attacca l'ex sindaca che "gongola per l'approvazione del disegno di legge che liberalizza la detenzione delle armi da fuoco. Lo 'sceriffo' Spinelli dimentica però di essere anche vice sindaco di Coriano: forse, insieme al sindaco Ugolini farebbe meglio a preoccuparsi non solo di pistole, ma anche di ciò che avviene sul territorio. Fermo restando che la competenza dell'ordine pubblico è demandata a carabinieri e polizia, ci sono però alcuni ambiti di intervento che lasciano margine di manovra a sindaco e giunta. Per questo, dopo aver letto le notizie di stampa delle ultime settimane, abbiamo presentato una interrogazione sul tema: In seguito all’installazione, nel febbraio del 2019, di alcune telecamere, Ugolini, nell’allora, veste di vice sindaco, dichiarava che quello era solo il primo degli impianti da realizzare, in quanto era intenzione dell’amministrazione dare il via ad un percorso, finalizzato ad estendere la rete di videosorveglianza". Ed è proprio per sapere a che punto si è con questo progetto che ©oriano Futura vuole conoscere "lo stato dell’arte della programmazione annunciata nel 2019 e se è intenzione del Sindaco installare telecamere di video sorveglianza nei principali snodi stradali del territorio. Allo stesso tempo, inoltre, sapere quali sono i progetti, volti alla tutela della sicurezza, a cui il Comune di Coriano ha partecipato, dall’approvazione della legge regionale 18/2016 e quanti sono i fondi ricevuti per la loro realizzazione".