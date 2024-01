Aumentano gli stipendi dei sindaci, Sadegholvaad vola a 130 mila euro. Renzi: "Legge sbagliata"

Con il 2024 entra a regime l’aumento delle indennità di funzione a sindaci, vicesindaci, assessori, e presidenti dei consigli comunali, approvato con la legge di bilancio del 30 dicembre 2021 dal governo Draghi. A Rimini l’importo annuo della indennità del sindaco aumenta da 68.717,52 euro a 132.480,00 euro, mensilmente da 5.726,46 euro a 11.040,00 euro.

Così aumentano le altre indennità, in proporzione a quella del sindaco: per la vicesindaca, nella misura del 75%, dall’importo annuo di 51.538,20 euro a 99.360,00 euro; mensile da 4.294,85 euro a 8.280,00 euro; per gli assessori (8) e la presidente del Consiglio Comunale, nella misura del 60%, dall’importo annuo di 41.230,68 a 79.488,00 euro; mensile da 3.435,89 euro a 6.624,00 euro. L’ammontare complessivo (79.488 x 9) è di 685.392,00 euro annui (ex 371.076,12 euro).

La somma totale degli aumenti di sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del Consiglio, registra un significativo incremento da euro 491.331,00 a euro 917.232,00.

“Lo Stato, ha stanziato per la copertura finanziaria di questi aumenti delle indennità, 100 milioni di euro nel 2022, 150 milioni di euro nel 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dal 2024 – spiega il consigliere comunale Gioenzo Renzi -. Una spesa pubblica incomprensibile e incompatibile con il Bilancio dello Stato che poi taglia 200 milioni annui ai Comuni, nel quinquennio 2024-2028, lamentati dai nostri Amministratori Comunali. Una legge incomprensibile, fuori dalla realtà, da modificare, che crea privilegi per gli amministratori comunali con aumenti sproporzionati delle loro indennità, nonostante il debito pubblico di 2.900 miliardi e una pressione fiscale del 43% che grava sui cittadini”.