Aumento degli stipendi della politica, Potere al Popolo: "E' una vergogna, devolvete una parte"

Potere al Popolo Rimini interviene sul tema riguardante l'aumento degli stipendi della politica su scala locale. "In un momento di crisi generale, dove le speculazioni delle multinazionali energetiche e inflazione fuori controllo stanno affossando sempre di più le classi popolari, unite alle scelte scellerate portate avanti anche dal governo Meloni come ad esempio l’aumento delle spese militari. Una vergognosa classe politica, si devono riempire le tasche, mentre non c’è nessuna soluzione per risolvere i problemi che affliggono questa città, sanità scuola, lavoro. È veramente uno schiaffo all’Italia che lavora per stipendi da fame, in questo momento, raddoppiare gli stipendi ad amministratori pubblici che hanno altre cariche e altri indennizzi ed entrate pubbliche. Ricordiamo che il sindaco di Rimini è anche presidente della Provincia di Rimini e presidente di Visit Romagna.

Potere al Popolo prosegue: "Non ci sono le risorse per i contratti o per adeguare le misure di welfare, ma accettano ugualmente l’aumento, mentre le retribuzioni perdono potere d’acquisto e questi sarebbero politici di sinistra? Un buon esempio da questo sindaco del Pd sarebbe stato quello di devolvere i loro aumenti, destinandoli ai servizi di assistenza per gli anziani e soggetti fragili. Un aumento legittimo ma ai limiti della vergogna".

"È doveroso chiedersi, scrupolosamente e in maniera approfondita, se, all’interno di una città come Rimini in cui molte famiglie hanno serie e concrete difficoltà a garantirsi l’essenziale, in cui molte imprese affrontano enormi disagi, tali da metterne in dubbio l’esistenza stessa, era così necessario adottare una scelta del genere? Riteniamo di no, assolutamente di no”, conclude Potere al Popolo.