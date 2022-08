Azione - Italia Viva svela le sue scelte per Camera e Senato, in corsa nel riminese Petrillo e Leardini

La lista Azione - Italia Viva ha ufficializzato anche a Rimini le sue candidature alle elezioni politiche

del 25 settembre 2022. La candidata al collegio uninominale del Senato è l’avvocato Elena Leardini, referente del Gruppo di Cattolica in Azione. Mentre il candidato al collegio uninominale della Camera è l’avvocato Alessandro Francesco Petrillo, membro di Azione dalla prima ora. I candidati al collegio plurinominale del senato sono Carlo Calenda, Lisa Noja, Federico Pizzarotti e Silvia Kranz, mentre i candidati al collegio plurinominale della Camera sono Matteo Richetti, Emma Fattorini, Luca Ferrini e Alessandro Cusumani.

"La segreteria Provinciale di Azione esprime grande soddisfazione per la scelta dei due candidati - si legge nella nota -, persone serie, credibili e competenti, avvenuta grazie alla proficua collaborazione di tutti i territori e della segreteria regionale e Nazionale in collaborazione con Italia Viva. I Gruppi Riminesi di Azione sono pronti a partire con la campagna elettorale, fondata su un programma serio e all’insegna del confronto, del rispetto e della sobrietà, per raggiungere il migliore risultato possibile. Azione e Italia Viva con la costituzione del Terzo Polo hanno creato un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e sinistra proponendo un programma serio e con proposte concrete nel solco dell’Agenda Draghi".

Dichiarazione di Elena Leardini: “Accetto questa candidatura consapevole della responsabilità sociale che mi assumo nei confronti delle Persone che, ogni giorno, vivono una quotidianità sempre più complessa e che si aspettano dalla Politica risposte concrete ed efficaci. Ringrazio per la fiducia accordatami Carlo Calenda e tutti coloro i quali stanno lavorando duramente ad un progetto esperto, maturo, ma altresì aperto a visioni giovani e più al passo con i tempi. Mi impegno a proseguire lungo la linea tracciata, per un Paese che, ne sono convinta, merita ogni nostro singolo sforzo”.

Dichiarazione di Alessandro Petrillo: “Ringrazio "Azione" e Carlo Calenda per la fiducia che ha inteso riporre in me, chiamandomi a questa impegnativa sfida. Sono lusingato ed emozionato. È una grande responsabilità che spero di onorare degnamente nell'interesse del mio meraviglioso territorio e del nostro amato Paese. Confido di essere degno interprete dei valori e dei principi della Unione delle Camere Penali a cui si ispira la mia fede e la mia battaglia per la Giusta Giustizia".