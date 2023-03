Azione si rinforza, a Riccione un nuovo corso. "Creiamo un polo social democratico e liberale"

Azione continua a crescere. Importanti novità a Riccione, con l'adesione civica all'appello per la creazione di un polo social democratico e liberale. "La mancanza di una forza politica centrale e di centro, con valori socialdemocratici e liberali ha portato negli ultimi 15 anni tantissime persone da un lato, a livello nazionale, a votare con poca convinzione o addirittura a disertare il voto, mentre, a livello locale, alla nascita di esperienze civiche che sono state, in provincia di Rimini, sempre determinanti in tutte le elezione amministrative recenti - scrive Azione -. Con le forze di destra e sinistra sempre più polarizzate su posizioni radicali abbiamo ritenuto doveroso un appello volto ad unire le tante competenze ed energie civiche moderate del territorio. Un’apertura, la nostra, che ha destato grande interesse e che vede oggi nella città di Riccione una prima significativa adesione".

"Annunciamo pertanto con grande soddisfazione l’ingresso in Riccione in Azione di un importante collettivo civico. Donne e uomini che tanto hanno lavorato in questi anni per la loro città, con passione, impegno e serietà. Ci accomunano forti valori, la visione della città di Riccione e la coerenza che ci ha portato alle ultime elezioni amministrative ad un atteggiamento di equidistanza dai due principali poli. Siamo stati entrambi non convinti dalla coalizione di centro sinistra e molto critici e distanti dalle scelte e dal clima divisivo instaurato della precedente amministrazione. Con questa importantissima adesione da Riccione riparte, nella nostra provincia, il progetto di Azione e il lavoro per la costruzione di un terzo polo socialdemocratico e liberale sempre più necessario".

Entrano in Riccione in Azione: Maurizio Pruccoli, Patrizia Fabbri, Paolo Conti, Francesco Della Valle, Alina Selenski, Baldino Gaddi, Salvatore Rossi, Noemi Gozzi, Nicola De Francesco, Fabio Marcatelli, Cinzia Ricci, Giole Gaddi, Giacomo Ravagli, Paola Pierelli, Roberto Mengucci, Emilio Ravagli.