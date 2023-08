Caso Vannacci, Arcigay: "Il Meeting batta un colpo. Si accetti un incontro pubblico col popolo del pride"

Le parole del generale Vannacci hanno invaso la cronaca, trovando sponde e condanne. "Sono parole deliranti intrise di omotransfobia, di maschilismo, di razzismo, di spregio per l'ambiente e per tutte le persone che non rientrano negli schemi del tradizionalismo radicato nel Ventennio", così in una nota il presidente di Arcigay Rimini Marco Tonti.

"Solo pochi giorni fa ho rivolto un appello di incontro-ascolto al Meeting "per l'amicizia fra i popoli" e il popolo dei pride che riempie strade e piazze a centinaia di migliaia ogni anno. Questo popolo non merita forse amicizia? Persino il logo di quest'anno del Meeting è quasi Rainbow a suggerire ben altra considerazione. Eppure ogni anno si parla di noi direttamente e indirettamente, si dà voce ai detentori temporanei del potere sui nostri temi, ma non alle persone Lgbtqi+ che quelle condizioni le vivono quotidianamente" prosegue Tonti.

"In pochi giorni però lo scontro sulle parole di Vannacci ha reso irrimandabile questa necessità di chiarimento, non può essere solo delegato alle parole di rappresentanti di governo che si posizioneranno in base alle convenienze elettorali in vista delle elezioni europee. È urgente che questa posizione venga chiarita da un incontro e un dibattito pubblico e aperto, dando voce alle persone che il disprezzo di Vannacci se lo trovano addosso tutti i giorni".

E in conclusione: "È un dovere raccogliere questa sfida perché l'umiliazione e il disprezzo verso un pezzo incolpevole della società devono far sentire il dovere di dire da che parte si sta di questo crepaccio che si è aperto nel dibattito pubblico italiano".