Il centrodestra di Bellaria unito in vista delle elezioni, partiti gli incontri con la cittadinanza

Al via gli incontri pubblici del centrodestra unito di Bellaria Igea Marina (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del Sindaco Giorgetti e la lista civica Noi con Filippo Giorgetti) che ha compattamente sostenuto in questi cinque anni il sindaco Filippo Giorgetti. Dando seguito alla volontà, già ampiamente manifestata da tutti, di continuare un percorso iniziato nel 2019 a sostegno dell'attuale sindaco, le forze di centrodestra hanno cominciato dalla zona colonie, specificatamente dall'Hotel Bel Sito - Bar Ristoro, a incontrare i cittadini per iniziare un percorso di condivisione delle progettazioni, delle prospettive, delle problematiche e degli eventuali suggerimenti da parte degli stessi, proprio con la volontà di rendere partecipi i cittadini alla stesura delle linee programmatiche per il futuro. Un sistema che l'attuale amministrazione ha dall'inizio portato avanti puntando sempre, quando possibile, al coinvolgimento, da parte di tutti coloro fossero interessati.

"Si tratterà di incontri in tutte le zone del territorio secondo una cadenza pressoché settimanale nei quali i partiti e le civiche potranno, tramite il confronto diretto con i residenti, raccogliere spunti e riflessioni certamente utili per costruire il futuro di Bellaria Igea Marina - spiega la coalizione -. Progetti, qualità della vita, visione complessiva della città, comunità dei servizi diffusi, partecipazione e volontà di aiutare, sono tutti temi importanti che uniti e sommati danno il grande senso civico che i bellariesi e gli igeani hanno da sempre dimostrato e che anche in queste occasioni certamente sarà dominante. Il motto "Condividere il presente per costruire il futuro" può certamente dare l'idea del senso del ciclo di incontri, oltretutto una ulteriore occasione per essere tra i nostri concittadini e percepire direttamente le loro sensazioni e i loro bisogni".