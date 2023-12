Il consigliere Montevecchi: "La Lega ha sbagliato nell'aver sostenuto l’invio delle armi a Zelensky”

“Ho ascoltato con attenzione il grande intervento tenuto a Firenze alla convention Free Europe di Tino Chrupalla, uno dei leader di Alternative für Deutschland (Afd). Ha dichiarato in modo chiaro: “Le sanzioni contro la Russia hanno colpito soprattutto i nostri paesi, questa è la verità (…). Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina abbiamo detto ‘ma questa non è la nostra guerra’, abbiamo bisogno di diplomazia e un’azione libera e pacifica con tutto il mondo. L’economia russa cresce nonostante le sanzioni, quella tedesca retrocede, ma che follia (…) dobbiamo riparare il Nord Stream e rimetterlo in marcia”. A seguito di questa riflessione, interviene il consigliere regionale leghista Matteo Montevecchi, che dice: "Mi ritrovo appieno in queste parole provenienti da Afd, un partito in forte crescita in Germania che tiene questa posizione tutelando l’interesse nazionale e la spiega ai cittadini, mentre il centrodestra italiano (purtroppo Lega inclusa) negli ultimi tempi si è piegato a certi diktat, approvando le sanzioni a Mosca, votando i ripetuti invii delle armi a Zelensky e in parlamento europeo pure la definizione della Russia come stato sponsor del terrorismo (non proprio il modo migliore per intraprendere la strada della pace)".

"Sarà una riflessione antipatica per qualcuno, però mi sento in dovere di ribadire che non basta essere alleati di questi validi partiti identitari, bisogna anche avere il coraggio di adottare integralmente la loro linea politica che se ne frega del pericoloso bellicismo promosso da Biden, Von der Leyen e Stoltenberg - dice Montevecchi -. Quindi lo dico molto chiaramente: la Lega dovrebbe prendere atto del grande sbaglio di aver assecondato l’invio delle armi a Kiev e seguire la posizione dei suoi alleati europei identitari come Afd, Fpo ecc. Alla fine a contare sono sempre i fatti e per quanto mi riguarda la coerenza viene prima di tutto”.